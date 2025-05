« Festival lycéen Festival al liseidi » – Rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer, 14 mai 2025 19:00, Carhaix-Plouguer.

« Festival lycéen Festival al liseidi » Rue Jean Monnet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère

14 mai 2025 19:00

fin : 01:00

2025-05-14

La Ville de Carhaix et l’Espace Glenmor apportent leur soutien à l’organisation du 1er Festival lycéen ! Une initiative originale menée par les élèves des lycées Diwan et Paul Sérusier. Cet événement conçu et imaginé par les lycéens a pour objectif d’offrir à toutes et à tous un moment de partage et de convivialité.

Le programme du festival s’annonce riche et diversifié

– Des animations ludiques proposées par les associations lycéennes, à partir de 16h30

– Une buvette sans alcool et des crêpes maison pour ravir les gourmands.

– De 19h à 1h, une scène musicale mettant à l’honneur les talents locaux, avec Maxence en tête d’affiche, accompagné de N.O.E, Natrix et du Bagad Karaez. Un DJ set clôturera le festival.

Entre les concerts, des chants et danses bretonnes viendront ponctuer cette journée, célébrant ainsi la culture locale. .

Rue Jean Monnet Espace Glenmor

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

