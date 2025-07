Festival Lyrik aux Insolites Capucins Les Ateliers des Capucins Brest

Festival Lyrik aux Insolites Capucins Les Ateliers des Capucins Brest vendredi 15 août 2025.

Festival Lyrik aux Insolites Capucins

Les Ateliers des Capucins 27 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 19:30:00

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-15

Un été au rythme du chant lyrique

Cet été, Lyrik invite le public à un voyage musical unique à travers le Finistère, en faisant résonner le chant lyrique dans des lieux emblématiques et insolites.

Le festival investira les insolites aux Capucins les 15 et 16 aout avec le Duo Erzulie (contrebasse et chant) et la Fierté des nôtres (collectif de breakdance)

Informations pratiques :

Ouvert à tous enfants bienvenus

Lien vers le programme détaillé et la billetterie https://linktr.ee/lyrik.festival .

Les Ateliers des Capucins 27 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Lyrik aux Insolites Capucins Brest a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole