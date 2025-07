Festival Lyrik Clim Up Brest Brest

Festival Lyrik Clim Up Brest Brest jeudi 17 juillet 2025.

Festival Lyrik

Clim Up Brest 27 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-07-17 15:20:00

fin : 2025-08-17 22:50:00

2025-07-17

Un été au rythme du chant lyrique

Cet été, Lyrik invite le public à un voyage musical unique à travers le Finistère, en faisant résonner le chant lyrique dans des lieux emblématiques et insolites. Chapelles, châteaux, musées, pubs et même salles d’escalade deviennent autant de scènes ouvertes à la découverte et à l’émotion.

Pendant cinq semaines, le festival propose des concerts et rencontres portés par des artistes passionnés qui explorent la richesse du répertoire vocal sous toutes ses formes récitals intimes, concerts en plein air, créations originales mêlant musique et danse.

Un festival à vivre autrement

Loin des grandes scènes, Lyrik souhaite offrir une approche vivante et accessible de l’art lyrique, en créant des moments privilégiés entre les artistes et le public. Que l’on soit passionné de musique classique ou simple curieux, chaque concert est une invitation à l’évasion et à la découverte.

Programme :

17-18-19 et 20 juillet La ronde des Landolfi vous présente le Stabat Mater de Pergolèse

24-25-26 et 27 juillet le trio Arcomelo mêle voix lyrique et cordes pour explorer Corelli et Vivaldi

26 juillet en après midi, venez vibrez aux sons de l’Est avec les caravanes musicales

31 juillet, 1er et 2 aout le trio Celestine entonne des airs d’opéra accompagné au piano

3 aout trio de chanteuses pour un voyage de la Renaissance à nos jours

7 et 8 aout le trio Deva fusionne musique irlandaise et fugues de Bach

9 et 10 aout rendez vous aux Insolites de Brest pour un spectacle mêlant chant lyrique, marionnette et clown

14 aout la compagnie sensible vous présente son salon imaginaire

15-16 aout le Duo Erzulie (contrebasse et chant) rencontre la Fierté des nôtres (collectif de breakdance)

17 aout le duo Erzulie clôture le festival

Informations pratiques :

Ouvert à tous

Tous les Jeudis, Vendredis, Samedis et Dimanches, du Jeudi 17 Juillet 2025 au Dimanche 17 Août 2025 de 14h30 à 22h

Lien vers le programme détaillé et la billetterie https://linktr.ee/lyrik.festival .

Clim Up Brest 27 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

