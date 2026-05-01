Festival Ma Parole ! à Caumont-sur-Aure Petit un + Atelier modelage Maison citoyenne de Caumont-sur-Aure Caumont-sur-Aure

Caumont-sur-Aure

Festival Ma Parole ! à Caumont-sur-Aure Petit un + Atelier modelage

Maison citoyenne de Caumont-sur-Aure 3 Place Saint-Clair Caumont-sur-Aure Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 10:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Dans le cadre du festival Ma Parole, la Maison citoyenne de Caumont-sur-Aure et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un atelier modelage avec la compagnie l’Atelier des songes.

Dans le cadre du festival Ma Parole, la Maison citoyenne de Caumont-sur-Aure et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un atelier modelage avec la compagnie l’Atelier des songes.

À la suite du spectacle Petit un, l’atelier de modelage propose une exploration des éléments, terre eau poussière lumières, représentés et modelés pendant le spectacle. Cette exploration se fait dans une découverte sensorielle et ludique de la matière.

Gratuit Réservation conseillée .

Maison citoyenne de Caumont-sur-Aure 3 Place Saint-Clair Caumont-sur-Aure 14240 Calvados Normandie +33 2 31 77 30 57 mediatheque@caumont-sur-aure.fr

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English : Festival Ma Parole ! à Caumont-sur-Aure Petit un + Atelier modelage

As part of the Ma Parole festival, the Maison citoyenne in Caumont-sur-Aure and the Bibliothèque du Calvados are offering a modelling workshop with the Atelier des songes company.

L’événement Festival Ma Parole ! à Caumont-sur-Aure Petit un + Atelier modelage Caumont-sur-Aure a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie