Festival Ma Parole ! Atelier d’écriture de chansons Fontaine-Étoupefour
Festival Ma Parole ! Atelier d’écriture de chansons Fontaine-Étoupefour vendredi 22 mai 2026.
Fontaine-Étoupefour
Festival Ma Parole ! Atelier d’écriture de chansons
Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Festival Ma Parole ! Atelier d’écriture de chansons 22 mai 17h30
Festival Ma Parole ! Atelier d’écriture de chansons 22 mai 17h30 Fontaine-Etoupefour .
Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour 14790 Calvados Normandie +33 2 31 26 30 32 mediatheque@fontaine-etoupefour.fr
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English : Festival Ma Parole ! Atelier d’écriture de chansons
Ma Parole! Festival Songwriting workshop 22 May 17:30
L’événement Festival Ma Parole ! Atelier d’écriture de chansons Fontaine-Étoupefour a été mis à jour le 2026-05-10 par Orne Odon Tourisme