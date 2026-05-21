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Festival Ma Parole ! Spectacle Arcanes Fontenay-le-Marmion

Festival Ma Parole ! Spectacle Arcanes Fontenay-le-Marmion mardi 2 juin 2026.

Adresse : 11ter Rue de la République

Ville : 14320 Fontenay-le-Marmion

Département : Calvados

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Tarif :

Fontenay-le-Marmion

Festival Ma Parole ! Spectacle Arcanes

11ter Rue de la République Fontenay-le-Marmion Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-02

Date(s) :
2026-06-02

Festival Ma Parole ! Spectacle Arcanes 2 juin 19h
Festival Ma Parole ! Spectacle Arcanes 2 juin 19h Fontenay-Le-Marmion   .

11ter Rue de la République Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Normandie +33 2 31 85 19 41  mediatheque@fontenaylemarmion.fr

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English : Festival Ma Parole ! Spectacle Arcanes

Ma Parole! Festival Arcanes show 2 June 7pm

L’événement Festival Ma Parole ! Spectacle Arcanes Fontenay-le-Marmion a été mis à jour le 2026-05-21 par Orne Odon Tourisme

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