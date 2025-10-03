FESTIVAL « MA VIGNE EN MUSIQUE » CONCOURS TREMPLIN Paraza

FESTIVAL « MA VIGNE EN MUSIQUE » CONCOURS TREMPLIN Paraza vendredi 3 octobre 2025.

FESTIVAL « MA VIGNE EN MUSIQUE » CONCOURS TREMPLIN

1 Rue du Viala Paraza Aude

Le festival « Ma vigne en musique » débarque au Château de Paraza !

A cette occasion, venez profiter d’une soirée de musique classique au coeur de Domaine.

Au programme de cette soirée concours tremplin.

Première édition du concours Tremplin Ma Vigne en Musique, une scène ouverte à la nouvelle génération d’interprètes d’excellence.

Organisé pour la toute première fois dans le cadre du festival, ce concours inédit réunit les champions des Conservatoires Régionaux de Montpellier, Toulouse, Perpignan et Narbonne.

Le principe ? Trois jeunes talents issus d’enseignements supérieurs musicaux de haut niveau, se rencontrent autour d’un même répertoire classique et romantique pour séduire un jury de personnalités artistiques. À la clé une opportunité unique de jouer en première partie du récital Prestige du lendemain, aux côtés de la célèbre pianiste Laure Favre-Kahn.

Dans le cadre majestueux du Château de Paraza, ce moment de musique vivante s’annonce aussi intense que prometteur un bel élan vers l’avenir, porté par la passion, la virtuosité et la relève.

1 Rue du Viala Paraza 11200 Aude Occitanie +33 7 63 18 52 45 festivalmavigneenmusique@gmail.com

English :

The « Ma vigne en musique » festival arrives at Château de Paraza!

Come and enjoy an evening of classical music in the heart of the estate.

On the program: a springboard competition.

First edition of the Ma Vigne en Musique springboard competition, an open stage for the new generation of excellent performers.

Organized for the very first time as part of the festival, this unique competition brings together « champions » from the Montpellier, Toulouse, Perpignan and Narbonne Regional Conservatories.

The principle? Three talented young musicians from top-level higher musical education establish themselves around the same classical and romantic repertoire, to win over a jury of artistic personalities. The prize: a unique opportunity to open the next day?s Prestige recital, alongside the renowned pianist Laure Favre-Kahn.

Set against the majestic backdrop of the Château de Paraza, this moment of living music promises to be as intense as it is promising: a beautiful impetus towards the future, driven by passion, virtuosity and the next generation.

German :

Das Festival « Ma vigne en musique » landet auf dem Château de Paraza!

Bei dieser Gelegenheit können Sie einen Abend mit klassischer Musik im Herzen des Weinguts genießen.

Auf dem Programm dieses Abends: Tremplin-Wettbewerb.

Erste Ausgabe des Wettbewerbs « Ma Vigne en Musique », eine offene Bühne für die neue Generation exzellenter Interpreten.

Dieser Wettbewerb wird zum allerersten Mal im Rahmen des Festivals veranstaltet und vereint die « Champions » der regionalen Konservatorien von Montpellier, Toulouse, Perpignan und Narbonne.

Das Prinzip? Drei junge Talente, die aus hochrangigen Musikhochschulen hervorgegangen sind, treten mit demselben klassischen und romantischen Repertoire gegeneinander an, um eine Jury aus Künstlerpersönlichkeiten zu begeistern. Der Gewinner erhält die einmalige Gelegenheit, als Vorgruppe des Prestige-Rezitals am nächsten Tag an der Seite der berühmten Pianistin Laure Favre-Kahn zu spielen.

In der majestätischen Umgebung des Château de Paraza verspricht dieser Moment lebendiger Musik ebenso intensiv wie vielversprechend zu werden: ein schöner Schwung in die Zukunft, getragen von Leidenschaft, Virtuosität und Nachwuchs.

Italiano :

Il festival « Ma vigne en musique » arriva a Château de Paraza!

Venite a godervi una serata di musica classica nel cuore della tenuta.

Il programma della serata prevede una gara di trampolino.

La prima edizione del concorso di trampolino Ma Vigne en Musique, un palcoscenico aperto alla nuova generazione di eccellenti interpreti.

Organizzato per la prima volta nell’ambito del festival, questo nuovissimo concorso riunisce i campioni dei Conservatori regionali di Montpellier, Tolosa, Perpignan e Narbonne.

Come funziona? Tre giovani musicisti di talento provenienti da istituti di istruzione superiore di alto livello si riuniscono per eseguire lo stesso repertorio classico e romantico, al fine di conquistare una giuria di personalità artistiche. Il premio: l’opportunità unica di suonare nella prima parte del recital Prestige del giorno successivo, al fianco della celebre pianista Laure Favre-Kahn.

Nella maestosa cornice dello Château de Paraza, questo momento di musica viva si preannuncia tanto intenso quanto promettente: un bel salto nel futuro, all’insegna della passione, del virtuosismo e delle nuove generazioni.

Espanol :

El festival « Ma vigne en musique » llega al castillo de Paraza

Venga a disfrutar de una velada de música clásica en el corazón de la finca.

El programa de la velada incluye un concurso de trampolín.

Primera edición del concurso trampolín Ma Vigne en Musique, un escenario abierto a la nueva generación de excelentes intérpretes.

Organizado por primera vez en el marco del festival, este concurso inédito reúne a campeones de los Conservatorios Regionales de Montpellier, Toulouse, Perpiñán y Narbona.

¿Cómo funciona? Tres jóvenes músicos de talento, procedentes de los mejores centros de enseñanza superior, se reúnen para interpretar el mismo repertorio clásico y romántico, con el fin de convencer a un jurado de personalidades artísticas. El premio: una oportunidad única de tocar en la primera parte del recital Prestige del día siguiente, junto a la célebre pianista Laure Favre-Kahn.

Con el majestuoso telón de fondo del castillo de Paraza, este momento de música viva promete ser tan intenso como prometedor: una fina zambullida hacia el futuro, impulsada por la pasión, el virtuosismo y la próxima generación.

