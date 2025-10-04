FESTIVAL « MA VIGNE EN MUSIQUE » LAURE FAVRE KAHN Paraza

FESTIVAL « MA VIGNE EN MUSIQUE » LAURE FAVRE KAHN Paraza samedi 4 octobre 2025.

FESTIVAL « MA VIGNE EN MUSIQUE » LAURE FAVRE KAHN

1 Rue du Viala Paraza Aude

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 16:30:00

fin : 2025-10-04 18:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Le festival « Ma vigne en musique » débarque au Château de Paraza !

A cette occasion, venez profiter d’une soirée de musique classique au coeur de Domaine.

Au programme de cette soirée récital de piano prestige par l’artiste Laure Favre.

Un moment suspendu, intime et raffiné, avec l’une des grandes interprètes françaises du piano romantique, dans l’écrin raffiné du Château de Paraza.

Habituée des grandes scènes internationales, invitée régulière des festivals les plus prestigieux, Laure Favre-Kahn nous offre un récital d’exception dans un cadre aussi élégant qu’intimiste. Connue pour sa sensibilité, son toucher lumineux et son engagement poétique, la pianiste célèbre ici l’âme romantique à travers un programme délicatement ciselé, mêlant profondeur et éclat.

Ce récital, moment fort de la 9ᵉ édition du festival, sera précédé d’une première partie inédite la prestation du lauréat du concours Tremplin Ma Vigne en Musique, organisé la veille au même endroit. Une rencontre intergénérationnelle au sommet de l’exigence musicale, dans une atmosphère à la fois prestigieuse et chaleureuse.

Un rendez-vous où les notes, le vin et la lumière du lieu composent une partition à vivre pleinement.

.

1 Rue du Viala Paraza 11200 Aude Occitanie +33 7 63 18 52 45 festivalmavigneenmusique@gmail.com

English :

The « Ma vigne en musique » festival arrives at Château de Paraza!

Come and enjoy an evening of classical music in the heart of the estate.

On the program: prestigious piano recital by artist Laure Favre.

An intimate, refined, suspended moment with one of France?s great interpreters of Romantic piano, in the refined setting of Château de Paraza.

Laure Favre-Kahn, a regular guest at the most prestigious international festivals, offers us an exceptional recital in a setting as elegant as it is intimate. Known for her sensitivity, luminous touch and poetic commitment, the pianist celebrates the Romantic soul in a delicately chiselled program, combining depth and brilliance.

This recital, a highlight of the 9th edition of the festival, will be preceded by an original first part: a performance by the winner of the Tremplin Ma Vigne en Musique competition, held the day before at the same venue. An intergenerational encounter at the pinnacle of musical excellence, in a warm and prestigious atmosphere.

A meeting where notes, wine and the light of the place compose a score to be experienced to the full.

German :

Das Festival « Ma vigne en musique » landet auf dem Château de Paraza!

Bei dieser Gelegenheit können Sie einen Abend mit klassischer Musik im Herzen des Weinguts genießen.

Das Programm dieses Abends: Prestige-Klavierrezital der Künstlerin Laure Favre.

Ein intimer und raffinierter Moment mit einer der größten französischen Interpretinnen des romantischen Klaviers in der raffinierten Umgebung des Château de Paraza.

Laure Favre-Kahn, die auf den großen internationalen Bühnen zu Hause ist und regelmäßig zu den renommiertesten Festivals eingeladen wird, bietet uns ein außergewöhnliches Rezital in einem ebenso eleganten wie intimen Rahmen. Die Pianistin, die für ihre Sensibilität, ihren leuchtenden Anschlag und ihr poetisches Engagement bekannt ist, zelebriert hier die romantische Seele mit einem fein ziselierten Programm, das Tiefe und Glanz miteinander verbindet.

Vor diesem Konzert, einem Höhepunkt der 9. Ausgabe des Festivals, wird der Preisträger des Wettbewerbs Tremplin Ma Vigne en Musique auftreten, der am Vorabend am selben Ort stattfand. Ein generationenübergreifendes Treffen auf höchstem musikalischem Niveau, in einer ebenso prestigeträchtigen wie herzlichen Atmosphäre.

Ein Treffen, bei dem die Noten, der Wein und das Licht des Ortes eine Partitur bilden, die man in vollen Zügen genießen kann.

Italiano :

Il festival « Ma vigne en musique » arriva a Château de Paraza!

Venite a godervi una serata di musica classica nel cuore della tenuta.

In programma: un prestigioso recital pianistico dell’artista Laure Favre.

Un momento intimo e raffinato con una delle grandi interpreti francesi della musica romantica per pianoforte, nella raffinata cornice dello Château de Paraza.

Interprete abituale dei grandi palcoscenici internazionali e ospite regolare dei festival più prestigiosi, Laure Favre-Kahn ci offre un recital d’eccezione in una cornice tanto elegante quanto intima. Nota per la sua sensibilità, il suo tocco luminoso e il suo impegno poetico, la pianista celebra l’anima romantica in un programma delicatamente realizzato che unisce profondità e brillantezza.

Questo recital, evento clou della nona edizione del festival, sarà preceduto da un inedito numero di apertura: il vincitore del concorso Tremplin Ma Vigne en Musique, organizzato il giorno precedente nella stessa sede. Un incontro intergenerazionale all’apice dell’eccellenza musicale, in un’atmosfera al tempo stesso prestigiosa e calorosa.

Un incontro in cui le note, il vino e la luce del luogo compongono una partitura da vivere appieno.

Espanol :

El festival « Ma vigne en musique » llega al castillo de Paraza

Venga a disfrutar de una velada de música clásica en el corazón de la finca.

En el programa: un prestigioso recital de piano de la artista Laure Favre.

Un momento íntimo y refinado con una de las grandes intérpretes francesas de la música romántica para piano, en el refinado marco del Château de Paraza.

Habitual de los grandes escenarios internacionales e invitada habitual de los festivales más prestigiosos, Laure Favre-Kahn nos ofrece un recital excepcional en un marco tan elegante como íntimo. Conocida por su sensibilidad, su toque luminoso y su compromiso poético, la pianista celebra el alma romántica en un programa delicadamente elaborado que combina profundidad y brillantez.

Este recital, plato fuerte de la 9ª edición del festival, estará precedido por un acto inaugural inédito: el ganador del concurso Tremplin Ma Vigne en Musique, organizado la víspera en el mismo lugar. Un encuentro intergeneracional en la cumbre de la excelencia musical, en un ambiente a la vez prestigioso y cálido.

Un encuentro en el que las notas, el vino y la luz del lugar componen una partitura que hay que vivir al máximo.

L’événement FESTIVAL « MA VIGNE EN MUSIQUE » LAURE FAVRE KAHN Paraza a été mis à jour le 2025-08-05 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Corbières-Minervois