Festival mac3 Musique & Art Contemporain à Dole Cloître de l'Hôtel-Dieu Dole mardi 8 juillet 2025.

Cloître de l’Hôtel-Dieu 2 Rue Bauzonnet Dole Jura

Gratuit

Début : 2025-07-08 19:00:00

fin : 2025-07-08 20:00:00

2025-07-08

Myrtille Cayot (mezzo-soprano) & Jeanne Hennebicque (piano)

Programme :

Piano solo

– Ravel, Jeux d’eau

– Liszt, Valse oubliée n°1

– Scriabine, Prélude op. 16 n°3

Mélodies françaises

– Fauré Le secret, Les berceaux, Après un rêve, Au bord de l’eau

– Ravel Kaddisch (extrait des Deux mélodies hébraïques)

– Duparc La vie antérieure

– Debussy La flûte de Pan, La chevelure (extraits des Chansons de Bilitis)

Un récital tout en finesse, entre piano et voix, autour des grandes pages du répertoire français.

Entre les eaux de Ravel, les rêveries de Debussy, les élans de Duparc et la poésie de Fauré, ce programme évoque l’intime, l’onirique et le sensible.

Un moment suspendu, porté par deux jeunes artistes complices. .

Cloître de l’Hôtel-Dieu 2 Rue Bauzonnet Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 10 61 23 didierjourdy@gmail.com

