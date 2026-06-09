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Festival Macadam Jazz Dany Doriz Quartet place du Coderc Périgueux

Festival Macadam Jazz Dany Doriz Quartet place du Coderc Périgueux

Festival Macadam Jazz Dany Doriz Quartet place du Coderc Périgueux mardi 21 juillet 2026.

Lieu : place du Coderc

Adresse : Place du Coderc

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Festival Macadam Jazz Dany Doriz Quartet

place du Coderc Place du Coderc Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Soirée swing avec ce quartet issu du Caveau de la Huchette
Apéritif musical à partir de 18h30 et concert à 20h45   .

place du Coderc Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 

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English :

L’événement Festival Macadam Jazz Dany Doriz Quartet Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux

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