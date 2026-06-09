Festival Macadam Jazz Dany Doriz Quartet place du Coderc Périgueux

Périgueux

Festival Macadam Jazz Dany Doriz Quartet

place du Coderc Place du Coderc Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Soirée swing avec ce quartet issu du Caveau de la Huchette

Apéritif musical à partir de 18h30 et concert à 20h45 .

place du Coderc Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00

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English :

L’événement Festival Macadam Jazz Dany Doriz Quartet Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux