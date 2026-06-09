Festival Macadam Jazz Dany Doriz Quartet place du Coderc Périgueux
Festival Macadam Jazz Dany Doriz Quartet place du Coderc Périgueux mardi 21 juillet 2026.
Périgueux
Festival Macadam Jazz Dany Doriz Quartet
place du Coderc Place du Coderc Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Soirée swing avec ce quartet issu du Caveau de la Huchette
Apéritif musical à partir de 18h30 et concert à 20h45 .
place du Coderc Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
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English :
L’événement Festival Macadam Jazz Dany Doriz Quartet Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux
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