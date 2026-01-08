Festival Machabulles Spectacles pour les petits et les grands Bords 2 Scènes Vitry-le-François
Bords 2 Scènes 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne
Début : 2026-01-31
fin : 2026-02-01
2026-01-31
Un festival incontournable, pour les petits et les grands.Tout public
Machabulles est un temps privilégié de retrouvailles, de découvertes, de surprises. Deux jours pour aller à la rencontre de propositions artistiques où toutes les générations se côtoient, pour le seul plaisir du spectacle vivant, à vivre en famille. .
English : Festival Machabulles Spectacles pour les petits et les grands
A must-see festival for young and old alike.
