Festival Machabulles Spectacles pour les petits et les grands Bords 2 Scènes Vitry-le-François

Festival Machabulles Spectacles pour les petits et les grands Bords 2 Scènes Vitry-le-François samedi 31 janvier 2026.

Festival Machabulles Spectacles pour les petits et les grands

Bords 2 Scènes 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-02-01

Date(s) :
2026-01-31

Un festival incontournable, pour les petits et les grands.Tout public
Machabulles est un temps privilégié de retrouvailles, de découvertes, de surprises. Deux jours pour aller à la rencontre de propositions artistiques où toutes les générations se côtoient, pour le seul plaisir du spectacle vivant, à vivre en famille.   .

Bords 2 Scènes 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Machabulles Spectacles pour les petits et les grands

A must-see festival for young and old alike.

L’événement Festival Machabulles Spectacles pour les petits et les grands Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne