Festival Magnetik Bernay
Festival Magnetik Bernay vendredi 29 mai 2026.
Festival Magnetik
Place Gustave Héon Bernay Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-30 01:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Le festival Magnetik est un événement qui réunit chaque année arts numériques visuels et musicaux autour des lieux patrimoniaux de Bernay. Au programme expositions, mapping, animations, concerts. Venez découvrir des édifices millénaires transfigurés ! .
Place Gustave Héon Bernay 27300 Eure Normandie +33 2 32 43 50 06 magnetik@bernaynormandie.fr
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English : Festival Magnetik
L’événement Festival Magnetik Bernay a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure
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