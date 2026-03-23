Festival Magnétik, exposition dans l’église Bernay

Festival Magnétik, exposition dans l’église Bernay vendredi 29 mai 2026.

Festival Magnétik, exposition dans l’église

Eglise Sainte Croix Bernay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 09:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Exposition d’Oratorio, oeuvre sonore et visuelle de Viviane CACCURI mêlant musique médiévale, techniques modernes de sonorisation et bougies. Entrez en résonnance !   .

Eglise Sainte Croix Bernay 27300 Eure Normandie +33 2 32 43 50 06  magnetik@bernaynormandie.fr

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English : Festival Magnétik, exposition dans l’église

L’événement Festival Magnétik, exposition dans l’église Bernay a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure

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