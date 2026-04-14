Festival Mai au Parc, Villa Bernasconi, Grand-Lancy

Festival Mai au Parc 22 – 24 mai Villa Bernasconi

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-24T13:00:00+02:00 – 2026-05-24T23:59:00+02:00

Fidèle à son ADN, Mai au Parc revient avec une prog’ explosive, une ambiance festive & familiale et un accès 100% GRATUIT.

Au menu cette année, des pépites, locales et internationales : Soviet Suprem, Puppetmastaz, Labess, Yalla Miku, Calle Mambo, Rania Yasmine, Lyre le Temps, Electric Puma, Sunday June, Gondhawa, Lou Mey, Drewss Project, Mazette, Gali et d’autres belles surprises.

À propos de Mai au Parc

Organisé par l’association Zic zag zoug, Mai au Parc est le rendez-vous qui lance la saison des festivals d’été à Genève. Prônant la diversité musicale et l’accessibilité culturelle, il transforme chaque année le Parc Bernasconi en un espace de liberté, de découvertes et de convivialité. Un festival à taille humaine où l’on vient danser, boire un verre, croiser ses voisin·es, découvrir des artistes d’ici et d’ailleurs. Trois jours pour découvrir, danser, partager. Trois jours pour simplement être ensemble, dans un écrin de nature paradisiaque.

Un festival engagé et social

Au-delà de la musique, Mai au Parc reste l’un des derniers festivals entièrement gratuits à Genève. C’est aussi un projet de cohésion sociale : la manifestation collabore étroitement avec les élèves du CFP Arts pour créer le visuel de son affiche, intègre des bénéficiaires de l’Hospice Général et de la Sgipa, et offre une plateforme aux jeunes via les Travailleurs Sociaux Hors Murs (TSHM). Le site s’engage également pour la durabilité avec une politique zéro déchet et un encouragement à la mobilité douce.

Villa Bernasconi Route du Grand-Lancy 8, 1212 Grand-Lancy Grand-Lancy 1212 +41 22 794 73 03 http://www.lancy.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://maiauparc.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/villa-bernasconi/

Du 22 au 24 mai 2026, le Parc Bernasconi vibrera au rythme de la 26e édition de Mai au Parc. Gratuit et convivial, le festival lance la saison des open-airs genevois avec une programmation audacieuse!

dr