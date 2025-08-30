Festival Malices et Merveilles Beauvais

Le festival Malices et Merveilles, dédié aux arts du cirque et de la rue, investit chaque année la Maladrerie. Une programmation riche et variée s’adressant à tous les publics réunit une quinzaine de compagnies professionnelles venues des quatre coins du globe. Musique, cirque, théâtre de rue, conte et autres joyeusetés seront au rendez-vous de cette 14e édition. 0 .

203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 67 62 maladrerie@beauvaisis.fr

