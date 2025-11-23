FESTIVAL MANGA FONSORBES Fonsorbes

FESTIVAL MANGA FONSORBES

SALLE DU TRÉPADÉ Fonsorbes Haute-Garonne

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 18:30:00

2026-02-07

Deuxième édition du festival Manga de Fonsorbes.

Pour cette deuxième édition organisée par la mairie en collaboration avec Occitanie Cosplay 31, des animations gratuites et pour tous, seront proposées tout au long de la journée avec la présence des services municipaux et acteurs locaux.

Deux invités d’honneur Yukio Takatsu (réalisateur d’opening de Naruto, Monogatari, Persona 3…) et Jean-Louis Vandestoc (créateur et réalisateur LoliRock, Martin Mystère, Tem Tem…). .

Second edition of the Fonsorbes Manga Festival.

