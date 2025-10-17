Festival Manga Japan Bigorre Place du Corps Franc Pommies Vic-en-Bigorre
Place du Corps Franc Pommies Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – 4 EUR
Début : 2025-10-17 10:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-17
La première édition du Festival Japan Bigorre vous invite à découvrir l’univers du manga et la richesse de la culture japonaise.
Au programme des animations:
Vendredi 17, à partir de 15h. Lieu ESPACE CLAUDE MIQUEU
16h-18h Atelier dessin
21h Karaoké Blind test
> Accès permanent
Stands (livres, couture, nourriture…) Exposition
Espace jeux vidéos espace projection
Samedi 18, à partir de 9h. Lieu ESPACE CLAUDE MIQUEU
10h-12h Atelier
14h-16h Cosplay (concours, défilé)
16h-18h Atelier dessin
18h-20h Cosplay (remise de prix)
21h Karaoké/Blind test
> Accès permanent
Stands (livres , couture, nourriture…) Exposition
Espace jeux vidéos espace projection
Restauration & buvette.
Dimanche 19 à 10h. Lieu CINEMA DE L’ATELIER (entrée 4€)
Projection du film d’animation
Demon Slayer Kimetsu no Yaiba
La Forteresse Infinie Film 1
LES INTERVENANTS
La Litote Vente de livres sélectionnés pour le festival ;
Atelier Dessin association les zouzous, le samedi à 16h et 17h, portrait style manga pour 8 personnes à partir de 10 ans, inscription auprès du stand ;
Atelier Couture association Kesaco, le samedi après-midi, création de peluche de personnages tirés de l’animation japonaise, inscription et paiement auprès du stand ;
Défilé Cosplay association Kesaco, le samedi (inscription le matin et défilé sur scène à partir de 13h30), remise de prix à la fin du défilé, inscription auprès du stand.
Place du Corps Franc Pommies Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 74 00 culture@adour-madiran.fr
English :
The first edition of the Japan Bigorre Festival invites you to discover the world of manga and the richness of Japanese culture.
On the program:
Friday 17, from 3pm. Location: ESPACE CLAUDE MIQUEU
4pm-6pm: Drawing workshop
9pm: Karaoke Blind test
> Permanent access
Stands (books, sewing, food?) Exhibition
Video games area Projection area
Saturday 18th, from 9am. Location: ESPACE CLAUDE MIQUEU
10am-12pm: Workshop
2pm-4pm: Cosplay (contest, fashion show)
4pm-6pm: Drawing workshop
6pm-8pm: Cosplay (prize-giving ceremony)
9pm: Karaoke/Blind test
> Permanent access
Stands (books, sewing, food?) Exhibition
Video games area Projection area
Catering & refreshments.
Sunday 19th at 10am. Location: CINEMA DE L’ATELIER (entrance 4?)
Screening of animated film
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
The Infinite Fortress Film 1
SPEAKERS
La Litote: Sale of books selected for the festival;
Drawing workshop: association les zouzous, Saturday at 4pm and 5pm, manga-style portrait for 8 people aged 10 and over, registration at the stand;
Sewing workshop: Kesaco association, Saturday afternoon, creation of plush characters from Japanese animation, registration and payment at the booth;
Cosplay parade: Kesaco association, on Saturday (registration in the morning and parade on stage from 1:30 p.m.), prize-giving ceremony at the end of the parade, registration at the stand.
German :
Die erste Ausgabe des Japan Bigorre Festivals lädt Sie dazu ein, die Welt der Mangas und den Reichtum der japanischen Kultur zu entdecken.
Auf dem Programm stehen Animationen:
Freitag, den 17. ab 15 Uhr. Ort: ESPACE CLAUDE MIQUEU
16.00-18.00 Uhr: Zeichenworkshop
21h: Karaoke Blindtest
> Ständiger Zugang
Stände (Bücher, Näharbeiten, Lebensmittel usw.) Ausstellung
Videospielbereich Vorführbereich
Samstag, 18., ab 9 Uhr. Ort: ESPACE CLAUDE MIQUEU (Raum)
10-12 Uhr: Workshop
14:00-16:00 Uhr: Cosplay (Wettbewerb, Parade)
16h-18h: Zeichenworkshop
18-20 Uhr: Cosplay (Preisverleihung)
21h: Karaoke/Blindtest
> Ständiger Zugang
Stände (Bücher, Näharbeiten, Lebensmittel usw.) Ausstellung
Bereich für Videospiele Bereich für Filmvorführungen
Essen und Trinken.
Sonntag, den 19. um 10 Uhr. Ort: CINEMA DE L’ATELIER (Eintritt 4?)
Vorführung des Animationsfilms
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
Die Unendliche Festung Film 1
DIE SPRECHER
La Litote: Verkauf von Büchern, die für das Festival ausgewählt wurden;
Atelier Dessin: Association les zouzous, samstags um 16 und 17 Uhr, Porträt im Mangastil für 8 Personen ab 10 Jahren, Anmeldung am Stand ;
Nähatelier: Verein Kesaco, Samstagnachmittag, Herstellung von Plüschtieren mit Figuren aus japanischen Animes, Anmeldung und Bezahlung am Stand;
Cosplay-Umzug: Verein Kesaco, Samstag (Anmeldung am Vormittag und Umzug auf der Bühne ab 13:30 Uhr), Preisverleihung am Ende des Umzugs, Anmeldung am Stand.
Italiano :
La prima edizione del Japan Bigorre Festival vi invita a scoprire il mondo dei manga e la ricchezza della cultura giapponese.
In programma:
Venerdì 17, dalle ore 15.00. Luogo: Spazio CLAUDE MIQUEU
16.00-18.00: Laboratorio di disegno
ore 21.00: Karaoke Prova al buio
> Accesso permanente:
Stand (libri, cucito, cibo, ecc.) Esposizione
Area videogiochi Area proiezioni
Sabato 18, dalle 9.00. Sede: ESPACE CLAUDE MIQUEU
10.00-12.00: Laboratorio
14.00-16.00: Cosplay (concorso, sfilata di moda)
16.00-18.00: Laboratorio di disegno
18.00-20.00: Cosplay (premiazione)
ore 21.00: Karaoke/Test cieco
> Accesso permanente:
Stand (libri, cucito, cibo?) Esposizione
Area videogiochi Area proiezioni
Catering e rinfreschi.
Domenica 19 alle 10.00. Luogo: CINEMA DE L’ATELIER (ingresso 4?)
Proiezione del film d’animazione
Ammazzademoni: Kimetsu no Yaiba
La fortezza infinita Film 1
GLI INTERVENTI
La Litote: vendita di libri selezionati per il festival;
Laboratorio di disegno: associazione les zouzous, sabato alle 16.00 e alle 17.00, ritratto in stile manga per 8 persone dai 10 anni in su, iscrizione presso lo stand;
Laboratorio di cucito: associazione Kesaco, sabato pomeriggio, creazione di personaggi di peluche dell’animazione giapponese, iscrizione e pagamento presso lo stand;
Sfilata cosplay: associazione Kesaco, sabato (iscrizione al mattino e sfilata sul palco dalle 13.30), premiazione al termine della sfilata, iscrizione presso lo stand.
Espanol :
La primera edición del Festival Japón Bigorre le invita a descubrir el mundo del manga y la riqueza de la cultura japonesa.
En el programa:
Viernes 17, a partir de las 15.00 h. Lugar: ESPACE CLAUDE MIQUEU
16.00-18.00 h: Taller de dibujo
21.00 h: Karaoke Prueba a ciegas
> Acceso permanente:
Stands (libros, costura, alimentación, etc.) Exposición
Zona de videojuegos Zona de proyección
Sábado 18, a partir de las 9h. Lugar: ESPACE CLAUDE MIQUEU
10.00-12.00 h: Taller
14.00-16.00: Cosplay (concurso, desfile)
16.00-18.00 h: Taller de dibujo
18.00-20.00: Cosplay (entrega de premios)
21h: Karaoke/prueba a ciegas
> Acceso permanente
Stands (libros, costura, comida, etc.) Exposición
Zona de videojuegos Zona de proyección
Catering y refrescos.
Domingo 19 a las 10h. Lugar: CINEMA DE L’ATELIER (entrada 4?)
Proyección de la película de animación
Cazador de demonios: Kimetsu no Yaiba
La fortaleza infinita Película 1
LOS ORADORES
La Litote: venta de libros seleccionados para el festival;
Taller de dibujo: asociación les zouzous, sábado a las 16.00 y 17.00 h, retrato de estilo manga para 8 personas a partir de 10 años, inscripción en el stand;
Taller de costura: asociación Kesaco, sábado por la tarde, creación de personajes de peluche de animación japonesa, inscripción y pago en el stand;
Desfile de cosplay: asociación Kesaco, el sábado (inscripción por la mañana y desfile en el escenario a partir de las 13.30 h), entrega de premios al final del desfile, inscripción en el stand.
L’événement Festival Manga Japan Bigorre Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2025-10-02 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65