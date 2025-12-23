FESTIVAL MANGASPET

Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Festival Manga à Aspet !

Festival MangAspet

Au programme

10h30 Atelier de fabrication de masques de yôkai, à partir de 7 ans Médiathèque

14h30 Projection du documentaire Voyage au Japon en famille, présentée par Yvan West Laurence Salle d’animation

15h30 Atelier d’écriture de haïkus Médiathèque .

Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 40 22 bibliotheque@mairie-aspet31.fr

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English :

Manga Festival in Aspet!

L’événement FESTIVAL MANGASPET Aspet a été mis à jour le 2026-03-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE