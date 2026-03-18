FESTIVAL MANGASPET

SALLE MULTISPORT Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Festival Manga à Aspet !

Festival MangAspet

Au programme

9h30 Thé des lecteurs présentation de mangas par les collégiens d’Aspet

10h00 Atelier de dessin manga animé par Michaël Almodovar, mangaka, à partir de 11 ans, sur réservation

11h00 Atelier de cuisine mochi par l’association KJ Comminges, sur réservation

12h30 Repas partagé et dégustation de spécialités japonaises

13h00 Dédicaces

14h30 Concert de musiques de films Ghibli par le Neko Light Orchestra et Yvan West Laurence Préau

15h30 Conférence dessinée sur les yôkai par Anthony Coudin, illustrateur à partir de 12 ans

15h30 Atelier de fabrication de porte-clés yôkai par l’association KJ Comminges

18h30 Projection du film Scarlet et l’éternité au cinéma Le Régent à Saint-Gaudens, présentée par Yvan West Laurence, à partir de 12 ans.

Tarif normal 7,00 € Tarif abonnés 5,90 €

Navette gratuite offerte par la commune (sur réservation auprès de la médiathèque)

Toute la journée

Stands de la librairie À la lettre, auteurs, illustrateurs et associations

Ateliers de dessin manga, fabrication de personnages kawaï et de lanternes en papier

Projection du documentaire Voyage au Japon en famille de Sebguill Factory salle d’animation

Food truck vietnamien Lodi .

SALLE MULTISPORT Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 40 22 bibliotheque@mairie-aspet31.fr

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English :

Manga Festival in Aspet!

L’événement FESTIVAL MANGASPET Aspet a été mis à jour le 2026-03-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE