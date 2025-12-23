FESTIVAL MANGASPET

Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Festival Manga à Aspet !

Festival MangAspet

14h00 Initiation au jeu de rôle, animée par Patrick Trempond, à partir de 11 ans, sur réservation. .

Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 40 22 bibliotheque@mairie-aspet31.fr

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English :

Manga Festival in Aspet!

L’événement FESTIVAL MANGASPET Aspet a été mis à jour le 2026-03-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE