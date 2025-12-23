FESTIVAL MANGASPET Aspet
FESTIVAL MANGASPET Aspet samedi 11 avril 2026.
FESTIVAL MANGASPET
Aspet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Festival Manga à Aspet !
Festival MangAspet
14h00 Initiation au jeu de rôle, animée par Patrick Trempond, à partir de 11 ans, sur réservation. .
Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 40 22 bibliotheque@mairie-aspet31.fr
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English :
Manga Festival in Aspet!
L’événement FESTIVAL MANGASPET Aspet a été mis à jour le 2026-03-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE