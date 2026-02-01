FESTIVAL MARDI GRAVES Saint-Jean-de-Védas
FESTIVAL MARDI GRAVES Saint-Jean-de-Védas mardi 10 février 2026.
FESTIVAL MARDI GRAVES
Allée Joseph Cambon Saint-Jean-de-Védas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-10
Pendant près de deux semaines, le territoire vibre au son des instruments graves contrebasse, tuba, trombone, serpent, octobasse… Un festival musical éclectique mêlant concerts, créations contemporaines, musique baroque, jazz, masterclass et rencontres, porté par des artistes de renommée internationale.
Le festival aura lieu du 10 au 22 février 2026.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Du 10 au 22 février | Montpellier et communes alentours
Pendant près de deux semaines, le territoire vibre au son des instruments graves contrebasse, tuba, trombone, serpent, octobasse… Un festival musical éclectique mêlant concerts, créations contemporaines, musique baroque, jazz, masterclass et rencontres, porté par des artistes de renommée internationale.
Temps forts à ne pas manquer
Concerts exceptionnels dans des lieux emblématiques Opéra Comédie de Montpellier, Château des Évêques à Lavérune, Gazette Café, Théâtre du Chai…
► Hommages à Joël Pons, figure majeure de la musique grave
► Créations mondiales et répertoires du XVIIᵉ siècle à aujourd’hui
► Masterclass ouvertes au public avec des solistes et professeurs de grands orchestres européens
► Clôture festive avec concerts participatifs et Bass Bar
Bon à savoir
Nombreux concerts gratuits
Tarifs accessibles pour les grands concerts
Événements répartis sur Montpellier, Lavérune, Saint-Jean-de-Védas, Clermont-l’Hérault, Saint-André-de-Sangonis…
Programme complet & réservations
mardigraves.org .
Allée Joseph Cambon Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie +33 6 83 38 70 00 contact@mardigraves.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For almost two weeks, the region vibrates to the sound of low instruments: double bass, tuba, trombone, snake, octobass? An eclectic musical festival featuring concerts, contemporary creations, baroque music, jazz, masterclasses and encounters, supported by internationally renowned artists.
L’événement FESTIVAL MARDI GRAVES Saint-Jean-de-Védas a été mis à jour le 2026-01-29 par 34 OT MONTPELLIER