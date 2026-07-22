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AGENDA · Mancioux

FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES SECRETS ET PROMESSES Mancioux

lundi 3 août 2026 · Mancioux

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
SALLE DES FÊTES
Ville
31360 Mancioux
Département
Haute-Garonne
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Mancioux

FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES SECRETS ET PROMESSES

SALLE DES FÊTES Mancioux Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 17:00:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Festival Marguerite de Comminges Saison VII
Concert 12  .

SALLE DES FÊTES Mancioux 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 45 33  contact@lejardindemusiques.fr

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English :

Marguerite de Comminges Festival, Season VII

L’événement FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES SECRETS ET PROMESSES Mancioux a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE