Informations pratiques

Touille

FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES SECRETS ET PROMESSES

EGLISE Touille Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Festival Marguerite de Comminges Saison VII

Concert + visite guidée 12 .

EGLISE Touille 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 45 33 contact@lejardindemusiques.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marguerite de Comminges Festival, Season VII

L’événement FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES SECRETS ET PROMESSES Touille a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE