Festival marin de Dahouët Fête des Doris, initiation – Pléneuf-Val-André 21 juin 2025 14:00

Côtes-d’Armor

Festival marin de Dahouët Fête des Doris, initiation Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-21 18:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Dans le cadre du festival marin de Dahouët, se déroulant en 3 temps, l’association « Dahouët Tradition et Lendemains » vous propose une première partie où les Doris seront à l’honneur.

9 Doris venant des clubs de Saint-Malo, Carteret, Binic et de la Baie de Saint-Brieuc seront présents ainsi que 2 caravelles venues de Fréhel et Roscoff et seront mis à disposition du public en alternance toute l’après-midi avec des initiations. Les tickets seront à retirer au stand de l’Association sur le quai au niveau du restaurant La Voile pour régulation des embarquements.

Ouvert à tous. .

Quai des Terre-Neuvas

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

