Festival Marionnet’Ic Musée d’Art et d’Histoire Saint-Brieuc

Festival Marionnet’Ic

Musée d’Art et d’Histoire 2 rue des lycéens martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-27

Porté par l’association Les Marionnet’Ic, le Festival Marionnet’Ic est un espace de libertés où la programmation ne suit qu’une logique l’envie de partager des œuvres uniques, originales, hétéroclites qui interrogent le regard que nous portons sur le monde à travers la richesse des arts de la marionnette. L’édition 2026 du Festival Marionnet’Ic se tiendra à Saint-Brieuc et dans son agglomération du lundi 27 avril au samedi 2 mai.

Programme à venir. .

Musée d'Art et d'Histoire 2 rue des lycéens martyrs Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne

