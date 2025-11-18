FESTIVAL MARIONNETTISSIMO Toulouse

FESTIVAL MARIONNETTISSIMO

Bienvenue au festival international de marionnette et formes animées !

Depuis sa création en 1990, il a su évoluer d’un festival local à un rendez-vous international, tout en gardant une forte insertion dans l’aire toulousaine. Cette 28ᵉ édition se déploie sur 6 jours, avec une offre culturelle diversifiée.

Au programme, le festival propose une riche diversité d’expériences autour de la marionnette et des formes animées. Des spectacles sont présentés dans différents lieux de Tournefeuille, Toulouse et de la Haute-Garonne, vous offrant un large éventail de créations contemporaines. Les “Impromptus”, véritable off du festival, invitent à la surprise avec des performances gratuites dans des lieux insolites tels que des médiathèques, des espaces publics ou encore des cafés. Le festival mett également à l’honneur les rencontres professionnelles et les “Coulisses de la création”, moments privilégiés d’échanges et de présentation de projets entre vous et les artistes. Des ateliers et actions culturelles permettent à chacun de s’initier à la manipulation, à la fabrication et à l’univers poétique de la marionnette. Enfin, de nombreux événements autour du festival expositions, spectacles impromptus et animations locales viennent compléter cette programmation festive et conviviale.

Retrouvez toute la programmation détaillée sur le site internet du festival. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31170 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 48 30 72

English :

Welcome to the International Festival of Puppetry and Animated Forms!

German :

Willkommen beim internationalen Festival für Marionetten und animierte Formen!

Italiano :

Benvenuti al festival internazionale della marionetta e delle forme animate!

Espanol :

¡Bienvenidos al festival internacional de marionetas y formas animadas!

