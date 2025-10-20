FESTIVAL MARMAILLE — LE SECRET DES MÉSANGES d’Antoine Lanciaux – AVANT-PREMIÈRE Cinéma du TNB Rennes

FESTIVAL MARMAILLE — LE SECRET DES MÉSANGES d’Antoine Lanciaux – AVANT-PREMIÈRE Cinéma du TNB Rennes lundi 20 octobre 2025.

FESTIVAL MARMAILLE — LE SECRET DES MÉSANGES d’Antoine Lanciaux – AVANT-PREMIÈRE Cinéma du TNB Rennes 20 et 21 octobre Ille-et-Vilaine

Tarif unique 4,90€ pour tout le monde

2 avant-premières à tarif unique dans le cadre du Festival MARMAILLE

LE SECRET DES MÉSANGES d’Antoine Lanciaux

Guidée par un couple de mésanges et accompagnée de son ami Yann, la petite Lucie, 9 ans, s’aventure au cœur de son histoire familiale — un voyage enchanté, jalonné de surprises insolites et de découvertes fabuleuses.

1h14, France, 2025, à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-20T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-21T17:00:00.000+02:00

1

https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=3978

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine