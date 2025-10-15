Festival Marmaille Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Festival Marmaille Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 15 octobre 2025.

Festival Marmaille Maison de quartier La Bellangerais Rennes 15 – 21 octobre Ille-et-Vilaine

Pour la 33e année, le Théâtre Lillico vous donne rendez-vous du 15 au 21 OCTOBRE. À la Maison de Quartier de la Bellangerais nous sommes contents de vous présenter deux spectacles : IMAGO et UMAMI.

### **Festival Marmaille**

Pour la 33ième année, **le Théâtre Lillico vous donne rendez-vous du 15 au 21 octobre** sur tout le département d’Ille et Vilaine afin d’honorer, comme il se doit, toute la vitalité de la création pour l’enfance et la jeunesse.

À la Maison de Quartier nous sommes contents de vous présenter deux spectacles : **IMAGO et UMAMI** ; mais n’hésitez pas à voir la programmation en entier !

**Détails des informations pour les spectacles dans les prochaines publications.**

**www.lillicojeunepublic.fr**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-15T08:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-21T18:30:00.000+02:00

1

02 99 63 13 82 billetterie@lillicojeunepublic.fr https://billetterie-lillico.mapado.com/

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine