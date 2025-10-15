Festival Marmaille Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Festival Marmaille 15 – 21 octobre Maison de quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-15T08:00:00 – 2025-10-15T08:30:00

Fin : 2025-10-21T18:00:00 – 2025-10-21T18:30:00

Festival Marmaille

Pour la 33ième année, le Théâtre Lillico vous donne rendez-vous du 15 au 21 octobre sur tout le département d’Ille et Vilaine afin d’honorer, comme il se doit, toute la vitalité de la création pour l’enfance et la jeunesse.