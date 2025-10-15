Festival Marmaille Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-15T08:00:00 – 2025-10-15T08:30:00
Fin : 2025-10-21T18:00:00 – 2025-10-21T18:30:00

Pour la 33ième année, le Théâtre Lillico vous donne rendez-vous du 15 au 21 octobre sur tout le département d’Ille et Vilaine afin d’honorer, comme il se doit, toute la vitalité de la création pour l’enfance et la jeunesse.

À la Maison de Quartier nous sommes contents de vous présenter deux spectacles : IMAGO et UMAMI

Détails des informations pour les spectacles dans les prochaines publications.

www.lillicojeunepublic.fr

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 63 13 82 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lillicojeunepublic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lillico.mapado.com/ »}] [{« link »: « http://www.lillicojeunepublic.fr »}]
