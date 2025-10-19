Festival Marmaille – Spectacle « IMAGO » Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Dans le cadre du festival Marmaille, Lillico Jeune public vous propose le spectacle IMAGO.

Eleonora Ribis • Compagnie Melampo • Bourgogne-Franche-Comté

Imago est un voyage vers l’infiniment petit, un changement d’échelle à hauteur d’insectes. Tout prêt sous nos yeux, il éclot, grandit, se métamorphose, s’envole.

Ce spectacle visuel et sonore nous raconte un temps nécessairement long : celui des différentes étapes de mutation que traverse un insecte au cours de sa vie. Cette période de fragilité, où il faut savoir attendre pour changer, pour évoluer, pour grandir. Parfois, ce qui parait être une fin est seulement le début d’une autre forme…

Le Dimanche 19 OCTOBRE à 17h et le Lundi 20 OCTOBRE à 11h et 16h.

Tout public dès 6 ans.

Tarifs 10 € – 7 €- 5 € / Tarif Sortir ! 3,50 € (réservation Lillico Jeune Public : 02 99 63 13 82 / www.lillicojeunepublic.fr)

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes

