Festival Marmaille – Spectacle UMAMI Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Festival Marmaille – Spectacle UMAMI Vendredi 17 octobre, 10h00, 14h30 Maison de quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-17T10:00:00 – 2025-10-17T10:45:00

Fin : 2025-10-17T14:30:00 – 2025-10-17T15:15:00

Lillico Théâtre Jeune public vous propose le spectacle UMAMI, dans le cadre du festival Marmaille.

Julia Moncla • Collectif A/R • Auvergne-Rhône-Alpes

Avec leur stand de cuisine nomade, deux femmes partent à la recherche de l’Umami, la cinquième saveur si mystérieuse et si extraordinaire. L’une, astucieuse, invente des recettes. L’autre, gourmande, joue à les déguster.

Leur mouvement réveille des souvenirs et une farandole de saveurs sucrées, salées, amères, acides. Umami met en scène le goût dans un enchaînement de gourmandises qui provoquent peur et joie, secousses et émerveillements.

Le vendredi 17 OCTOBRE 2025, à 10h et à 14h30 (durée 45min dont dégustations).

Tout public à partir de 5 ans.

réservation Lillico Jeune Public : 02 99 63 13 82 / www.lillicojeunepublic.fr

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 63 13 82 »}] [{« link »: « http://www.lillicojeunepublic.fr »}]

Julie Cherki