Festival Mars en Baroque Mémoires et commémorations à travers l’Europe Archives départementales Marseille 3e Arrondissement

Festival Mars en Baroque Mémoires et commémorations à travers l’Europe

Mardi 17 mars 2026 de 19h à 20h30. Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Comment écouter la mémoire ? Comment laisser résonner le passé à travers la musique ? L’ensemble Les Émissaires vous invite à traverser l’Europe baroque, où chaque œuvre devient un écho, un hommage, un souffle du temps. De Venise et la sonate La Foscari de Giovanni Legrenzi aux destins mythologiques de Psyché et Didon chez Michele Mascitti et Giuseppe Tartini, jusqu’aux portraits délicats de femmes chez Georg Philipp Telemann, la musique célèbre les passions, les histoires et les visages qui traversent les siècles. Entre violon baroque, viole de gambe et clavecin, le passé reprend vie, intime et lumineux, dans un dialogue où la mémoire se transforme en musique.







Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles à reservations.archives@departement13.fr et au 04 13 31 82 00 .

Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 82 00

English :

How to listen to memory? How do we let the past resonate through music? The ensemble Les Émissaires invites you to journey through Baroque Europe, where each work becomes an echo, a tribute, a breath of time.

