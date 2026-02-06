Festival Masculin féminin au cinéma | Les Cinémaniacs Auditorium Salle des fêtes Jarnac
Festival Masculin féminin au cinéma | Les Cinémaniacs
Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-08
Les Cinémaniacs organisent la 4ème édition de leur festival avec cette année pour thème Masculin féminin au cinéma à l’auditorium.
Détail de la programmation en pdf.
Billetterie sur place 30 min avant chaque film et restauration sur place.
Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 82 74 63 les.cinemaniacs.jarnacais@gmail.com
English : Masculin féminin au cinéma Festival | Les Cinémaniacs
The Cinémaniacs organize the 4th edition of their festival with this year’s theme Masculin féminin au cinéma at the auditorium.
Program details in pdf.
Ticket sales 30 min before each film and on-site catering.
