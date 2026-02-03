Festival Matières Vives Je viens de partir Espace culturel Pierre Hénon Mably
Festival Matières Vives Je viens de partir Espace culturel Pierre Hénon Mably mercredi 11 mars 2026.
Espace culturel Pierre Hénon 9 place Edmond Rostand Mably Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-11 16:00:00
fin : 2026-03-11 17:00:00
2026-03-11
Un chercheur-bruiteur-expérimenteur et ses deux cobayes entrent au plateau. La suite se devine, une expérience va avoir lieu.
Espace culturel Pierre Hénon 9 place Edmond Rostand Mably 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 44 80 97 info-culture@ville-mably.fr
English :
A researcher-bruiser-experimenter and his two guinea pigs enter the set. What happens next is obvious: an experiment is about to take place.
