Festival Matières Vives Je viens de partir Espace culturel Pierre Hénon Mably

Festival Matières Vives Je viens de partir

Espace culturel Pierre Hénon 9 place Edmond Rostand Mably Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 16:00:00

fin : 2026-03-11 17:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Un chercheur-bruiteur-expérimenteur et ses deux cobayes entrent au plateau. La suite se devine, une expérience va avoir lieu.

Espace culturel Pierre Hénon 9 place Edmond Rostand Mably 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 44 80 97 info-culture@ville-mably.fr

English :

A researcher-bruiser-experimenter and his two guinea pigs enter the set. What happens next is obvious: an experiment is about to take place.

