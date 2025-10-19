FESTIVAL MAUVAIS TOURS Tours

FESTIVAL MAUVAIS TOURS Tours dimanche 19 octobre 2025.

FESTIVAL MAUVAIS TOURS

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 23:30:00

Date(s) :

2025-10-19

Ce n’est pas la mer qui prend Mauvais Tours, c’est Mauvais Tours qui prend ta mère.

Dernière ligne pas si droite du Festival des cinémas de l’Imaginaire, l’abordage du Bateau Ivre constitue depuis sa première édition un climax jubilatoire et absurde, riche en hot-dogs et breuvages récréatifs.

Ce n’est pas la mer qui prend Mauvais Tours, c’est Mauvais Tours qui prend ta mère.

Dernière ligne pas si droite du Festival des cinémas de l’Imaginaire, l’abordage du Bateau Ivre constitue depuis sa première édition un climax jubilatoire et absurde, riche en hot-dogs et breuvages récréatifs.

De nanars improbables en ciné-concert homérique, l’équipe vous convie à un maëlstrom de projections alternatives et de quizz électriques, sous le patronage d’une sainte Josiane, dont le verbe haut et le sanglant sens de la sape défieront une nouvelle fois les lois de la physique.

Toutes les infos, la programmation et la billetterie sont à retrouver sur https://mauvaistours.com .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

It?s not the sea that takes Mauvais Tours, it?s Mauvais Tours that takes your mother.

The last, not-so-straight line of the Festival des cinémas de l?Imaginaire, the boarding of the Bateau Ivre has been a jubilant, absurd climax to the festival?s first edition, rich in hot dogs and recreational beverages.

German :

Es ist nicht das Meer, das Mauvais Tours holt, sondern Mauvais Tours, das deine Mutter holt.

Die Enterung des Bateau Ivre ist die letzte, nicht ganz gerade Linie des Festival des cinémas de l’Imaginaire und stellt seit seiner ersten Ausgabe einen jubelnden und absurden Höhepunkt dar, der reich an Hotdogs und Freizeitgetränken ist.

Italiano :

Non è il mare che sta portando via Mauvais Tours, è Mauvais Tours che sta portando via tua madre.

Ultima tappa non proprio rettilinea del Festival des cinémas de l’Imaginaire, l’imbarco sul Bateau Ivre è stato un climax festoso e assurdo della prima edizione, pieno di hot dog e bevande ricreative.

Espanol :

No es el mar el que se lleva a Mauvais Tours, es Mauvais Tours el que se lleva a tu madre.

Última línea no tan recta del Festival des cinémas de l’Imaginaire, el embarque en el Bateau Ivre ha sido un jubiloso y absurdo colofón a la primera edición, repleto de perritos calientes y bebidas recreativas.

L’événement FESTIVAL MAUVAIS TOURS Tours a été mis à jour le 2025-09-16 par ADT 37