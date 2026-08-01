Festival MayBe Saint-Martin-de-May

Informations pratiques

Saint-Martin-de-May

Festival MayBe

Rue de la Mine May-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

Festival solidaire à May-Sur-Orne les 28 et 29 août 2026

Le May Be Festival est un événement musical et solidaire qui se déroule chaque fin août, à seulement 10 km au sud de Caen. Pendant deux jours, artistes émergents et confirmés se succèdent sur scène dans une ambiance conviviale, engagée et accessible à tous.

L’objectif du festival rassembler le public autour de la musique live tout en soutenant une cause forte. En effet, la moitié de la billetterie est reversée à la Fondation du CHU de Caen qui œuvrent pour le bien-être des enfants malades. Pour faciliter ta venue, un parking gratuit est disponible à proximité du site, ainsi que des lignes de bus nomade (107 et 117) depuis le centre-ville de Caen. Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite et des espaces détente sont aménagés pour profiter pleinement de l’expérience. Que tu viennes en famille, entre amis ou en solo, tout est prévu pour que tu passes un moment inoubliable.

Pour que tout se passe au mieux et que chacun profite pleinement de l’expérience, voici quelques infos utiles tu peux venir avec ta chaise pliante pour plus de confort, et on t’encourage à apporter une gourde un point d’eau sera disponible sur le site. Attention, seules les gourdes sont autorisées les bouteilles en plastique ou en verre seront refusées à l’entrée. Il n’y aura pas de consigne pour les verres cette année, mais tu pourras te procurer un verre réutilisable en édition limitée, aux couleurs de cette édition 2026, directement sur place, sinon il y aura ceux de l’édition 2024 & 2025. Pour le bien-être de tous, les animaux ne sont pas autorisés sur le site du festival (sauf si usage médical dans ce cas il faudra un justificatif). .

Rue de la Mine Saint-Martin-de-May 14320 Calvados Normandie +33 7 60 83 20 59

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English : Festival MayBe

Charity festival in May-Sur-Orne on 28 and 29 August 2026

L’événement Festival MayBe Saint-Martin-de-May a été mis à jour le 2026-07-29 par Orne Odon Tourisme