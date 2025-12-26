Festival MDR à Niort, Niort

Festival MDR à Niort

9 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-14

Du mercredi 14 au dimanche 18

Ce nouveau festival propose un focus sur l’humour à travers toutes ses formes. Sur scène ou sur écran, nous réunissons des oeuvres pensées pour le rire de l’acrobatie transgressive au stand-up, de la danse impertinente à la farce virtuose, en passant par une conférence burlesque. Le cinéma ne sera pas en reste avec la projection d’une comédie en avant-première, un ciné-concert pour les petits et un ciné-club de vieilles comédies à (re)découvrir. L’essentiel sera de se retrouver autour de cette émotion commune. Et nous poursuivrons aussi à cette occasion notre travail de médiation avec un atelier de pratique et une table-ronde philosophique sur le rire face aux désordres du monde. .

9 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

