Festival médiéval de la Rose d’Or Centre de loisirs de la Barthelasse Avignon dimanche 28 septembre 2025.

Festival médiéval de la Rose d’Or

Centre de loisirs de la Barthelasse 8 chemin de la Barthelasse Avignon Vaucluse

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : Dimanche 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Plusieurs milliers de passionnés font revivre le Moyen-Age reconstitutions, déambulations en musique, bataille, marché médiéval, tournoi d’archerie… attendent tous les publics.

Centre de loisirs de la Barthelasse 8 chemin de la Barthelasse Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur larosedor2025@gmail.com

English : Medieval Festival of the Rose d’Or

Several thousands of enthusiasts revive the Middle Ages … re-enactments, strolls in music, battle, medieval market, archery tournament … await all the public.

German : Mittelalterliches Festival der Rose d’Or

Viele Tausende von Enthusiasten beleben das Mittelalter: Reenactments, Musikspaziergänge, Schlacht, mittelalterlicher Markt, Bogenschiessen … warten auf jedes Publikum.

Italiano : Festa medievale della rosa d’oro

Migliaia di appassionati di rivivere il Medioevo … decreti, passeggiando musica, battaglia, mercato medievale, torneo di tiro con l’arco … in attesa di tutti.

Espanol : Festival Medieval de la Rosa de Oro.

Miles de fans revivir la Edad Media … promulgaciones, paseando la música, batalla, mercado medieval, torneo de tiro con arco … esperando todo el mundo.

