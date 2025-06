Festival Médiéval de Plassac-Rouffiac 4ème édition Plassac-Rouffiac 28 juin 2025 14:00

Charente

Festival Médiéval de Plassac-Rouffiac 4ème édition Rue de Saint Cybard Plassac-Rouffiac Charente

Début : 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-29

2025-06-28

Le temps d’un week-end, venez expérimenter un retour dans le temps à Plassac-Rouffiac ! Retrouvez artisans et passionnés de l’époque médiévale dispersés dans le village et profitez de magnifiques spectacles.

Rue de Saint Cybard

Plassac-Rouffiac 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 66 17 47 apra16250@gmail.com

English :

Come and experience a journey back in time at Plassac-Rouffiac! Meet craftsmen and medieval enthusiasts scattered around the village, and enjoy some magnificent shows.

German :

Erleben Sie ein Wochenende lang in Plassac-Rouffiac eine Reise zurück in die Vergangenheit! Finden Sie Handwerker und Liebhaber des Mittelalters, die über das ganze Dorf verteilt sind, und genießen Sie die herrlichen Aufführungen.

Italiano :

Per un fine settimana, venite a vivere un salto indietro nel tempo a Plassac-Rouffiac! Incontrate artigiani e appassionati dell’epoca medievale sparsi per il villaggio e godetevi alcuni magnifici spettacoli.

Espanol :

Durante un fin de semana, ¡venga a vivir un retroceso en el tiempo en Plassac-Rouffiac! Conozca a artesanos y entusiastas de la época medieval repartidos por el pueblo y disfrute de magníficos espectáculos.

