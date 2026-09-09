Informations pratiques

Wittersheim

Festival Médiéval « Faites entrer le Troll !

2 rue du Moulin Wittersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Venez, pour une journée, vivre une ambiance médiéval lors de notre Festival au château de Woerth !

Festival Médiéval « Faites entrer le Troll » – Château de Woerth le samedi 17 octobre 2026 – 10h à 18h – Woerth (67360)

Venez, pour une journée, vivre une ambiance médiéval lors de notre Festival au château de Woerth !

Au programme : lancer de hache, maquillage pour enfant, équitation, jeu de piste, duel à l’épée, marché… mais aussi du trollball !

Alors n’hésitez pas à venir au Festival !

Entrée gratuite, restauration et buvette sur place. 0 .

2 rue du Moulin Wittersheim 67670 Bas-Rhin Grand Est +33 6 50 81 11 87 laconfreriedhagenowa@gmail.com

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English :

Come experience a medieval atmosphere for a day at our festival at Woerth Castle!

L’événement Festival Médiéval « Faites entrer le Troll ! Wittersheim a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau