Festival médiéval Château de La Mothe Vicq
Festival médiéval Château de La Mothe Vicq samedi 22 août 2026.
Festival médiéval
Château de La Mothe 9 route de St Bonnet Vicq Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Festival médiéval avec marché d’artisans, animations médiévales, musique et spectacles, suivi d’un banquet médiéval le soir.
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Château de La Mothe 9 route de St Bonnet Vicq 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 00 66 contact@lechateaudelamothe.fr
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English :
Medieval festival with craft market, medieval entertainment, music and shows, followed by a medieval banquet in the evening.
L’événement Festival médiéval Vicq a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Val de Sioule
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