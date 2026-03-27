Festival médiéval Château de La Mothe Vicq

Festival médiéval

Château de La Mothe 9 route de St Bonnet Vicq Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Festival médiéval avec marché d’artisans, animations médiévales, musique et spectacles, suivi d’un banquet médiéval le soir.

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Château de La Mothe 9 route de St Bonnet Vicq 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 00 66 contact@lechateaudelamothe.fr

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English :

Medieval festival with craft market, medieval entertainment, music and shows, followed by a medieval banquet in the evening.

L’événement Festival médiéval Vicq a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Val de Sioule