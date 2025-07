FESTIVAL MÉDITERRANEO’ RAMIER DES BERGES DE GARONNE Portet-sur-Garonne

FESTIVAL MÉDITERRANEO’

RAMIER DES BERGES DE GARONNE 61 Ancien Chemin de Halage Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

L’ édition 2025 prévoit une programmation plus que festive et pleine d’énergie.

Allant des Balkans au folk, rock, ska, manouche, latino, de l’Afrique jusqu’à l’Orient, MéditerranéO’ continue de surfer sur les musiques du monde sans oublier la chanson française et espagnole actuelle. .

English :

The 2025 edition is set to be more than festive and full of energy.

German :

Die Ausgabe 2025 sieht ein mehr als festliches und energiegeladenes Programm vor.

Italiano :

L’edizione 2025 si preannuncia più che festosa e piena di energia.

Espanol :

La edición de 2025 será más que festiva y estará llena de energía.

