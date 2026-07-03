Informations pratiques

Hundsbach

Festival Mehli’Arts 2026

2 rue du Moulin Hundsbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

26 ème édition. Au programme expositions, animations diverses et concerts. Buvette, petite restauration.

Le pittoresque moulin de Hundsbach vous accueille, dans son bel écrin de nature, pour la 26ème édition du festival Mehli’Arts sur le thème Méta’Flore .

Au programme exposition artistique, animations diverses et concerts.

Des artistes plasticiens exposeront leurs œuvres inspirées de la flore Jean-Michel Auchecorne (et ses Haïshas , haikus qui dialoguent avec ses photos ), Marlène Collay (tableaux), Christine Felpin (créations végétales)…

Un programme musical éclectique

Samedi 15/08

à 16h JéRemy LAMUSIK (duo voix et guitares)

à 20h30 concert du TRIO MARSA , musiques méditerranéennes (en partenariat avec le Festival Météo Mulhouse / musiques aventureuses) Le trio Marsa est composé de Sylvain Rabourdin (violon), Lina Belaïd (violoncelle) et Wadie Naim (percussions), des musiciens nés des deux côtés la mer, en France et en Egypte.

Dimanche 16/08

à 15h Concert des Quatre Elles , musiques traditionnelles irlandaises

Ateliers artistiques (pour enfants) avec Elitza des éditions Elitchka (maison d’éditions alsacienne à vocation transeuropéenne)

Buvette, grillades, tartes flambées, patisseries

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2 rue du Moulin Hundsbach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 88 42

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English :

26th edition. The program includes exhibitions, various activities, and concerts. Refreshments and light meals available.

L’événement Festival Mehli’Arts 2026 Hundsbach a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau