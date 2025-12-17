Festival MELI MELO LE MANIPOPHONE

Rue du 19 Mars 1962 Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Cie LA POUPÉE QUI BRÛLE (Bretagne)

Dans le cadre du Festival MELI MELO, en partenariat avec les communes de Canéjan et Cestas, et aussi la Communauté de Communes de Montesquieu.

Le Manipophone est une invention révolutionnaire! Cet ancêtre du vidéo-clip, imaginé dans les années 30 par Tryphon Tarta, permet d’entendre et de voir les plus grandes vedettes de la chanson française et américaine. Cette invention a connu ses heures de gloire entre 1937 et 1963 avant de disparaître avec l’arrivée de la couleur, du Yéyé et l’apparition des premiers Scopitones.

Le Manipophone est un tour de chant marionnettique agrémenté des commentaires de Tryphon Tarta et animé par 2 machinistes. Grâce au Manipophone, vous pourrez revoir les grands classiques ou les découvrir ! Avec Charles Aznavour, Edith Piaf, Joséphine Baker bien d’autres encore ! .

Rue du 19 Mars 1962 Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival MELI MELO LE MANIPOPHONE

L’événement Festival MELI MELO LE MANIPOPHONE Léognan a été mis à jour le 2025-12-15 par Sud Bordeaux Tourisme