Festival Méli-Mélo Les histoires de poche de M. PEPPERSCOTT ., Saint-Morillon

Directement inspiré de Don Quichotte, du Baron de Münchhausen ou de Tartarin de Tarascon, Mr. Pepperscott est un grand affabulateur, un diseur de bobards, un raconteur d’histoires invraisemblables qui lui sont, dit-il réellement arrivées.

Au fil de trois histoires de poche, nous découvrons M. Pepperscott en inventeur génial capable de créer un être qui peut tout faire à sa place, puis nous pourrons apprécier ses brillants dons de déductions et enfin, nous verrons que M. Pepperscott a développé un 6ème et un 7ème sens qui lui permettraient de changer la face du monde… ! .

