Festival Méli-Mélo Les histoires de poche de Molly Biquette ., Pôle culturel du Lavoir Saint-Médard-d’Eyrans

Festival Méli-Mélo Les histoires de poche de Molly Biquette .

Pôle culturel du Lavoir Avenue du Cordon d’Or Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Programmation dans le cadre du Festival MELI MELO 2025, en partenariat avec les communes de Canéjan et Cestas, et aussi la Communauté de Communes de Montesquieu.

Molly Biquette, vieille chèvre pleine de sagesse, nous raconte 3 courtes histoires où émergent des questions philosophiques à hauteur d’enfant Comment je suis né.e ? Qu’est-ce qu’un·e ami.e ? Pourquoi sommes-nous différent.es ?

Molly réfléchit au monde qui l’entoure avec la complicité et la malice de son créateur.

Trois saynètes qui mettent en mouvement, avec simplicité, trois thèmes la génération, l’amitié, la différence. .

Pôle culturel du Lavoir Avenue du Cordon d’Or Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 64 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Méli-Mélo Les histoires de poche de Molly Biquette .

L’événement Festival Méli-Mélo Les histoires de poche de Molly Biquette . Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2025-12-23 par Sud Bordeaux Tourisme