Festival Méli-Mélo Petit théâtre La Ruche Saucats

Festival Méli-Mélo Petit théâtre

La Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Où l’on raconte les aventures de Misère, Prospérus et du petit Mimosa en pays Gallo…

À l’instar des vieux cirques, Misère, Prospérus et le petit Mimosa sillonnent le monde en quête de l’endroit où monter leur petit théâtre. À force de voyages, ils finissent par s’aventurer en pays Gallo et font la rencontre de personnages aux caractères plus trempés les uns que les autres.

Entre manipulations habiles de marionnettes, musique et théâtre forain, les artistes du Collectif Autre direction s’inspirent librement de faits réels aussi divertissants que véridiques. .

La Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine

