Festival Méli’môme / J’étais parti·e, pardon (dans un autre univers) Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Festival Méli’môme / J’étais parti·e, pardon (dans un autre univers)

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-31 19:00:00

fin : 2027-03-31 19:55:00

Date(s) :

2027-03-31

Tout public

J’étais parti·e, pardon

(dans un autre univers)

Texte Théophile Dubus

Mise en scène Collectif Mind the Gap

· Festival Méli’môme · En partenariat avec Nova Villa ·

Nourri d’une immersion auprès d’écoliers et de collégiens de Seine-Saint-Denis, ce spectacle embarque les spectateurs dans une drôle d’expédition, poétique et pop, où l’on peine à distinguer le vrai du faux.

Dans le cadre de la création d’un spectacle, la classe de CM2 de l’école Angela Davis disparaît mystérieusement. Au milieu des péripéties d’une fantastique enquête de science-fiction, Gab.y, neuf ans, reste persuadé·e de ne pas être dans le bon univers. S’emparant du thème des voyages vers les univers parallèles, l’auteur·e Théophile Dubus interroge ce que peut bien vouloir dire être à sa place et s’il est possible de changer le monde. Jubilatoire, ludique et interactive, la mise en scène du collectif Mind the Gap s’inspire des codes de la pop-culture pour créer une véritable machine à histoires, une comédie tendre et musicale qui fait se croiser de nombreux personnages et où sans cesse se brouillent les frontières entre la réalité et la fiction.

Extrait note d’intention

Explorer la théorie des univers parallèles, qu’on soit adulte ou enfant, ça nous a tout de suite paru être une formidable entrée vers un théâtre de liberté, d’imagination et d’émancipation.

Collectif Mind The Gap

Dates

Mercredi 31 mars 15h

Mercredi 31 mars 19h

Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public dès 8 ans

Durée 55 minutes .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Festival Méli’môme / J’étais parti·e, pardon (dans un autre univers)

L’événement Festival Méli’môme / J’étais parti·e, pardon (dans un autre univers) Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne