Festival Méli’môme / J’étais parti·e, pardon (dans un autre univers) Comédie CDN de Reims Reims
mercredi 31 mars 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Festival Méli’môme / J’étais parti·e, pardon (dans un autre univers)
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-31 19:00:00
fin : 2027-03-31 19:55:00
Date(s) :
2027-03-31
Tout public
J’étais parti·e, pardon
(dans un autre univers)
Texte Théophile Dubus
Mise en scène Collectif Mind the Gap
· Festival Méli’môme · En partenariat avec Nova Villa ·
Nourri d’une immersion auprès d’écoliers et de collégiens de Seine-Saint-Denis, ce spectacle embarque les spectateurs dans une drôle d’expédition, poétique et pop, où l’on peine à distinguer le vrai du faux.
Dans le cadre de la création d’un spectacle, la classe de CM2 de l’école Angela Davis disparaît mystérieusement. Au milieu des péripéties d’une fantastique enquête de science-fiction, Gab.y, neuf ans, reste persuadé·e de ne pas être dans le bon univers. S’emparant du thème des voyages vers les univers parallèles, l’auteur·e Théophile Dubus interroge ce que peut bien vouloir dire être à sa place et s’il est possible de changer le monde. Jubilatoire, ludique et interactive, la mise en scène du collectif Mind the Gap s’inspire des codes de la pop-culture pour créer une véritable machine à histoires, une comédie tendre et musicale qui fait se croiser de nombreux personnages et où sans cesse se brouillent les frontières entre la réalité et la fiction.
Extrait note d’intention
Explorer la théorie des univers parallèles, qu’on soit adulte ou enfant, ça nous a tout de suite paru être une formidable entrée vers un théâtre de liberté, d’imagination et d’émancipation.
Collectif Mind The Gap
Dates
Mercredi 31 mars 15h
Mercredi 31 mars 19h
Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Tout public dès 8 ans
Durée 55 minutes .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Méli’môme / J’étais parti·e, pardon (dans un autre univers)
L’événement Festival Méli’môme / J’étais parti·e, pardon (dans un autre univers) Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
À voir aussi à Reims (Marne)
- Poterie initiation au modelage Atelier Autour de la terre Reims 17 juillet 2026
- CONCERT PIQUE-NIQUE PARC DE CHAMPAGNE Reims 18 juillet 2026
- Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales Parc de Champagne Reims 18 juillet 2026
- Saison 2026 Concerts d’orgue en la Basilique Saint Remi de Reims Reims 15 août 2026
- OPUS 1874 , exposition de photographies de Dominique Cherprenet REIMS TOURISME & CONGRES Reims 2 septembre 2026