Festival Melizym festival de théâtre à La Barben Salle Alain Ruault La Barben

Festival Melizym festival de théâtre à La Barben

Vendredi 14 novembre 2025 à partir de 20h30.

Samedi 15 novembre 2025 à partir de 15h30 et à partir de 20h30.

Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 14h et à partir de 16h30. Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16

Pour sa troisième édition, le festival Melizym, pur produit barbenais, vous attend pour trois jours de théâtre, d’émotions et de rires !

Programme 2025



– Vendredi 14 Nov. à 20h30 Le Schpountz

Comédie de Pagnol, mise en scène par MCBAM

Dans un village provençal, un jeune commis épicier rêveur et naïf rêve de devenir une vedette de cinéma…



– Samedi 15 Nov. à 15h30 La Chaise de paille

Comédie dramatique, mise en scène par Marc Greiller.

1738, île de Hirta Rachel, exilée sur ordre de son mari, dénonce la violence des hommes. Un choc de convictions où nul n’en sort indemne.



– Samedi 15 Nov. à 20h30 Telentueuse

Comédie mortellement comique, mise en scène par Benoit Georges.

Rebecca, séductrice fatale, épouse et élimine les hommes riches pour s’approprier leur fortune. Mais son prochain meurtre dérape…



– Dimanche 16 Nov. à 14h00 Le Miroir de Biquettou

Nouveau Pièce pour enfants, mise en scène par Geneviève Negre.

Biquettou et son miroir magique, avec l’aide du chef de la police, dénouent des mystères féériques inattendus.



– Dimanche 16 Nov. à 16h30 La Surprise

Comédie satirique, mise en scène par Marie-Pierre Nowacki.

Un couple riche voit son divorce tourner au chaos, quoi de plus banal, mais lorsque les voisins s’en mêlent… .

Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Discover the theater festival Melizym , created in La Barben village !

German :

In seiner dritten Ausgabe erwartet Sie das Festival Melizym, ein reines Produkt aus Barben, zu drei Tagen voller Theater, Emotionen und Lachen!

Italiano :

Per la sua terza edizione, il festival Melizym, puro prodotto di Barbiers, vi aspetta per tre giorni di teatro, emozioni e risate!

Espanol :

En su tercera edición, el festival Melizym, puro producto de Barbiers, le espera para tres días de teatro, emoción y risas

