Festival Mélopée Concert Beethoven et Choslakovitch par le Quatuor Psophos Place de la Congrégation Josselin

Festival Mélopée Concert Beethoven et Choslakovitch par le Quatuor Psophos Place de la Congrégation Josselin samedi 16 août 2025.

Festival Mélopée Concert Beethoven et Choslakovitch par le Quatuor Psophos

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 20:30:00

fin : 2025-08-16 22:30:00

Date(s) :

2025-08-16

Dans le cadre du Festival de musique classique Mélopée, le Quatuor Psophos vous convie à un concert placé sous le signe du romantisme et du drame, à travers des œuvres de Beethoven et Chostakovitch. Une plongée intense dans deux univers musicaux contrastés, portés par l’interprétation profonde et expressive de cet ensemble reconnu. À 20h30. .

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Mélopée Concert Beethoven et Choslakovitch par le Quatuor Psophos Josselin a été mis à jour le 2025-07-23 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande